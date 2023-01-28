Минобороны: украинские войска ударили по зданию больницы в Новоайдаре

В субботу, 28 января, украинские военные нанесли намеренный удар из РСЗО HIMARS по больнице в населенном пункте Новоайдар в ЛНР. Об этом заявили в Минобороны России.

В субботу, 28 января, украинские военные нанесли намеренный удар из РСЗО HIMARS по больнице в населенном пункте Новоайдар в ЛНР. Об этом заявили в Минобороны России.

В сообщении говорится, что около 7:30 украинские вооруженные силы «нанесли намеренный удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по зданию районной больницы».

«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», — добавили в Минобороны.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Также отмечается, что в обстрелянном учреждении на протяжении многих месяцев гражданские и военные медики оказывали необходимую помощь местному населению и военным.