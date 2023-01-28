Из щеки пострадавшего в ходе конфликта рязанца достали резиновую пулю

Из щеки рязанца, которого ранили в ходе конфликта, извлекли резиновую пулю. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального минздрава.

Из щеки рязанца, которого ранили в ходе конфликта на Московском шоссе, извлекли резиновую пулю. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального минздрава.

Молодого человека осмотрели в приемном отделении ОКБ. Ему сделали первичную обработку раны и отпустили домой.

Показаний для госпитализации не было, добавили в пресс-службе.

Напомним, на Московском шоссе в ночь на субботу, 28 января, 18-летний парень получил травмы в ходе конфликта. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, проводится проверка.