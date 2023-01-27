Япония с 3 февраля введет новые санкции в отношении России

С 3 февраля запретят экспорт вакцин, медицинского оборудования и препаратов, ядерных материалов и устройств, а также оборудования для обнаружения взрывчатых веществ.

Япония с 3 февраля введет новые санкции в отношении России. Об этом пишет РИА Новости .

В Министерстве экономики, торговли и промышленности страны сообщили, что с 3 февраля запретят экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, ядерных материалов и устройств, а также оборудования для обнаружения взрывчатых веществ.

Решение приняли в связи с ситуацией на Украине «в качестве вклада в международные усилия по решению этой проблемы и для установления мира».

Кроме этого Токио вводит персональные санкции против 22 частных лиц и трех компаний, активы которых заморозят.