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Водителей смогут штрафовать по фото из смартфона в 2024 году
Среди нарушений, которые можно зафиксировать в приложении — парковка в неположенных местах, «опасная езда» и пересечения сплошной.

Водителей смогут штрафовать по фото из смартфона в 2024 году. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает Autonews.ru.

В 2024 году в России планируют запустит приложение для фиксации нарушений водителями с помощью телефона «Народный инспектор». Сервис даст возможность каждому зарегистрированному гражданину фиксировать нарушения ПДД на телефон. С помощью этих данных водители будут получать штрафы.

Среди нарушений, которые можно зафиксировать в приложении — парковка в неположенных местах, «опасная езда» и пересечения сплошной.

По данным издания, приложение «Народный инспектор» будет основано на базе существующей системы «Помощник Москвы». Контракт на доработку сервиса до федерального уровня получила группа компаний «Программный продукт».

В случае успешной фиксации и последующего оформления постановления, пользователям начислят бонусы. Их можно будет потратить на на оплату проезда в общественном транспорте, парковки и для других целей.

Прежде чем сервис заработает, понадобится внести изменения в КоАП, которые узаконят использование телефона в качестве инструмента для фиксации. В 2019 году Верховный суд запретил использование московского приложения «Помощник Москвы», заявив, что мобильный телефон не может считаться автоматическим средством фиксации.