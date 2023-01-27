В Южно-Сахалинске в гараже нашли тела пропавшей девушки и ее молодого человека
В Южно-Сахалинске в гараже нашли тела пропавшей 25-летней Дианы Синдяковой, которую ранее объявляли в розыск, а также ее 25-летнего молодого человека. Об этом сообщил портал
На телах умерших не нашли криминальных признаков смерти.
По предварительной информации, они могли скончаться из-за отравления угарным газом. Назначено судебно-медицинское исследование.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причина смерти сахалинцев.