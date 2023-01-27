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В Южно-Сахалинске в гараже нашли тела пропавшей девушки и ее молодого человека

В Южно-Сахалинске в гараже нашли тела пропавшей 25-летней Дианы Синдяковой, которую ранее объявляли в розыск, а также ее 25-летнего молодого человека. Об этом сообщил портал astv.ru.

На телах умерших не нашли криминальных признаков смерти.

По предварительной информации, они могли скончаться из-за отравления угарным газом. Назначено судебно-медицинское исследование.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причина смерти сахалинцев.