В Южно-Сахалинске в гараже нашли тела пропавшей девушки и ее молодого человека

В Южно-Сахалинске в гараже нашли тела пропавшей 25-летней Дианы Синдяковой, которую ранее объявляли в розыск, а также ее 25-летнего молодого человека. Об этом сообщил портал astv.ru . На телах умерших не нашли криминальных признаков смерти. По предварительной информации, они могли скончаться из-за отравления угарным газом. Назначено судебно-медицинское исследование. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причина смерти сахалинцев.