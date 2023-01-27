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В Рязанской области покатившийся автомобильный кран сломал две ноги человеку

Скопинский межрайонный следственный отдел СУ СКР Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, который обвиняется в нарушении правил безопасности при работах, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщила пресс-служба реги СУ СКР.

Инцидент произошел 24 мая 2022 года. Обвиняемый допустил нарушение правил безопасности во время разгрузочных работ, из-за чего автомобиль с кран-манипуляторной установкой покатился под уклон и задел прикрепленным грузом рядом стоящего человека. Он получил сложные переломы обеих ног.

Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 216 УК РФ, направили в суд.