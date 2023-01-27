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В спецоперации погиб 24-летний мобилизованный из Башкирии

Во время спецоперации на Украине погиб 24-летний Максим Чернов из Башкирии. Об этом сообщил глава Гафурийского района Фанзиль Чингизов.

Молодого человека призвали на службу по мобилизации в сентябре 2022 года. Он погиб 4 января.

Отмечается, что Максим Чернов родился и вырос в деревне Ташла. Он закончил Ташлинскую среднюю школу, получил профессию мастера общестроительных работ, отслужил в армии.

«Нет слов, чтобы передать это горькое чувство потери. Нет правильных выражений, которые помогут облегчить боль матери и отца. Выражаю искренние соболезнование семье нашего Героя. Низкий поклон за настоящего мужчину, патриота, защитника, с честью исполнившего свой воинский долг», — написал Чингизов.