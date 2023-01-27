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В рязанском театре драмы представили новый спектакль «Доходное место»
Премьера постановки для зрителей намечена на пятницу, 27 января. Также спектакль покажут 28 января, 4 и 17 февраля, 11 марта.

Вечером в четверг, 26 января, в театре драмы прошел предпремьерный показ спектакля «Доходное место». Это постановка режиссера театра Арсения Кудри по пьесе Александра Островского.

По сюжету молодой Василий Жадов, закончивший университет, попадает на службу к своему дяде, важному чиновнику. Жадов стремится приносить пользу обществу и отказывается брать взятки, как его коллеги. Женившись на молодой девушке, он обещает жене добиться хорошей жизни своим трудом. Зрителям предстоит узнать: выдержит ли брак давления родственников, которые напоминают, что главное в жизни это деньги, придет ли Жадов к дяде просить у него доходного места.

Действие пьесы разворачивается в 19 веке, но на сцене — современные минималистичные декорации, выполненные в бело-голубых тонах. Центральным мотивом для оформления художник-постановщик Геннадий Скоморохов выбрал традиционный богатый русский узор гжель. Им украшены статуэтки кошек на сцене, а также костюмы некоторых персонажей, как бы относя их к обеспеченному обществу.

В постановке заняты заслуженный артист России Анатолий Конопицкий, почетные работники культуры и искусства Рязанской области Юрий Борисов и Марина Мясникова, а также актеры Полина Бабаева, Андрей Блажилин, Анна Демочкина, Екатерина Кишева, Валерий Рыжков, Никита Московой-Руссо и Дмитрий Рахманин.

Премьера постановки для зрителей намечена на пятницу, 27 января. Также спектакль покажут 28 января, 4 и 17 февраля, 11 марта.

Возрастное ограничение 12+

Фото Сергея Газетова