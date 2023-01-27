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В Рязанской области задержали участника криминальной разборки десятилетней давности
Речь идет о конфликте членов этнической преступной группировки у ресторана «Талисман Востока» на улице Красного Маяка в ночь на 26 сентября 2012 года.

В Рязанской области задержали предполагаемого участника криминальной разборки десятилетней давности. Об этом пишет «МК».

Речь идет о конфликте членов этнической преступной группировки у ресторана «Талисман Востока» на улице Красного Маяка в ночь на 26 сентября 2012 года.

Участники инцидента, предположительно уроженцы Азербайджана, открыли огонь по оппонентам у входа в ресторан. Трое мужчин стреляли из двух видов оружия. При перестрелке ранения получили двое азербайджанцев 27 и 57 лет. Младший из них скончался в больнице, старшего е увезли с места происшествия на машине «Жигули», которую остановили автоинспекторы. Пострадавшего госпитализировали.

Предполагаемого участника разборки задержали днем в четверг, 26 января, в Рязанской области. Отмечается, что он также уроженец Азербайджана и на момент стычки ему было 24 года.

Продолжается поиск соучастников.