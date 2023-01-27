В Рязанской области на ремонт коммунальной инфраструктуры выделят более 200 миллионов рублей

Рязанская область вошла в число регионов, где износ сетей тепло- и водоснабжения превышает 40 процентов.

В Рязанской области на ремонт коммунальной инфраструктуры выделят более 200 миллионов рублей в 2023 году. Об этом в пятницу, 27 января, сообщило областное правительство.

Рязанская область вошла в число регионов, где износ сетей тепло- и водоснабжения превышает 40 процентов. Комплексная программа реализуется по предложению президента Владимира Путина. Она позволит провести работы по обновлению и снизить аварийность.

По словам председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, в 2023 году на ремонт коммунальной инфраструктуры регион получит свыше 200 миллионов рулей, в 2024 году свыше — 670 миллионов рублей.

«В отчете перед жителями Рязанской области, который состоялся в середине декабря прошлого года, я говорил о необходимости решения коммунальных проблем. Нужно было очень оперативно провести подготовку. Это получилось. Предложение о дополнительном финансировании из федерального бюджета было одобрено Правительственной комиссией по региональному развитию 22 декабря. В итоге регион уже в ближайшее время должен получить первый транш — более 200 миллионов рублей», — сказал Андрей Макаров.

Губернатор Павел Малков оценил значимость такой программы. «Жилищно-коммунальная инфраструктура требует самого серьезного внимания. Зимой это особенно заметно. Для того, чтобы вывести систему на современный уровень, который отвечает запросам людей, необходимы очень крупные вложения. Область самостоятельно не сможет реализовать все необходимые мероприятия, и помощь федерального центра имеет ключевое значение», — отметил он.