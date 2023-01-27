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В Рязани ребенок получил перелом четырех позвонков после катания с горки
11-летний мальчик получил травму на Лыбедском бульваре.

В Рязани ребенок получил перелом четырех позвонков после катания с горки. Об этом сообщила ГТРК «Ока».11-летний мальчик получил травму на Лыбедском бульваре.

На детской площадке он скатился без подстилки с горки, которую на зиму забили досками. Мать мальчика рассказала, что отговаривала его, но ребенок не послушался. По ее словам, прокатился раз, а после «вскочил, начал махать руками и не мог вздохнуть».

Мать сразу же отвезла сына в травмпункт. Там врачи и поставили диагноз — компрессионный перелом первой степени, но без значительного смещения. Теперь, чтобы мальчик пошел на поправку, ему предстоит провести месяц на больничной койке без возможности вставать и двигаться. По словам врачей, с подобными травмами в стационар поступают подростки практически каждый день.

В сюжете говорится, что за текущую зиму поступило более сорока пациентов. Однако это меньше, чем в прошлом году, так как теплая погода не позволяет кататься на ватрушках.

«С разными травмами к нам поступают, в основном переломами конечностей и позвоночника. Травмы получают, когда нет контроля со стороны взрослых», — заключил заведующий травматолого-ортопедическим отделением Рязанской областной детской клинической больницы им. Н.В. Дмитриевой Владимир Недорезов.