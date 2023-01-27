В Рязани на улице Вокзальной закрыли наркопритон

Возбуждено уголовное дело. Хозяину квартиры грозит до четырех лет тюрьмы.

В Рязани на улице Вокзальной закрыли наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники полиции получили информацию, что 29-летний рязанец устроил у себя в квартире наркопритон. Ранее его с сообщниками уже задерживали за распространение наркотиков. Находясь под следствием, мужчина пытался вести себя аккуратнее, но продолжал употреблять запрещенные вещества, которые в его квартиру на улице Вокзальной приносили его знакомые.

Оперативники приехали на место и нашли в квартире кроме хозяина еще трех его знакомых. Все они имели признаки наркотического опьянения. Это подтвердило и медосвидетельствование.

Также в квартире нашли и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков с остаточными следами веществ.

Против гостей возбудили административное дело по статье 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).

Против хозяина квартиры возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.