В РПЦ призвали освободить священнослужителей от мобилизации президентским указом

В своем выступлении руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения Чернега отметила, что по каноническим правилам Русской церкви священнослужителям запрещено «упражняться в воинском деле и проливать кровь». За нарушение их могут лишить сана.

В РПЦ призвали освободить священнослужителей от мобилизации президентским указом. Об этом заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) на круглом столе в Госдуме в рамках Рождественских чтений, пишет РИА Новости .

Игумения напомнила, что в настоящее время священнослужители имеют отсрочку от призыва на военную службу, но президентский указ не издан. В своем выступлении Чернега отметила, что по каноническим правилам Русской церкви священнослужителям запрещено «упражняться в воинском деле и проливать кровь». За нарушение их могут лишить сана.

Также она добавила, что в настоящее время священник полностью подчинен командиру воинской части, что делает невозможным соблюдение внутренних установлений религиозных конфессий. По словам игуменьи, только религиозные организации вправе устанавливать условия деятельности священнослужителей, а также требования к ним, в том числе в части образования. Вместе с этим остается непонятным, как командир части может контролировать качество богослужений и других религиозных обрядов, добавила Чернега.