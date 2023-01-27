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В Приморье в аварии с фурой погиб пятилетний ребенок
ДТП произошло в пятницу, 27 января, на трассе «Хабаровск — Владивосток».

В Приморье в аварии с фурой погиб пятилетний ребенок. Об этом пишет портал «Новости VL.ru».

ДТП произошло в пятницу, 27 января, на трассе «Хабаровск — Владивосток». В районе поселка Раздольное Honda Odyssey пошла на обгон, но столкнулась с другим автомобилем, который ехал в попутном направлении.

После этого машину выбросило на «встречку», где она столкнулась с грузовиком Isuzu Elf.

По информации краевой прокуратуры, в Honda Odyssey из Хасанского района в сторону Артема ехала семья: муж, жена и трое детей.

Женщина и два ребенка получили травмы, еще один пятилетний ребенок погиб. Уточняется, что он ехал в детском кресле.