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В Пентагоне допустили возможность поставок Украине реактивных истребителей F-16
Ранее пресс-секретарь Пентагона заявил, что поставки истребителей Украине принесут «немного увеличенные возможности, и высокий риск».

В Пентагоне допустили возможность поставок Украине реактивных истребителей F-16. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на CNN.

В четверг, 26 января, на брифинге для журналистов заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх не исключила возможности поставок Украине истребителей. Также она уточнила, что не намерена высказываться по поводу других поставок или пакетов военной помощи Киеву, о которых еще не было сообщено официально.

Ранее пресс-секретарь Пентагона заявил, что поставки истребителей Украине принесут «немного увеличенные возможности, и высокий риск».

Реактивный истребитель F-16 разработали в 1970-х годах. Он может переносить шесть ракет класса «воздух-воздух» или «воздух-поверхность». В Настоящее время его больше не закупают для нужно Пентагона, но модифицированные версии покупают некоторые страны, например Бахрейн и Иордания.