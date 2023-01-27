В Москве учителя физкультуры подозревают в изнасиловании 14-летнего мальчика

В 2022 году в этой же частной школе изнасиловали 12-летнего ученика.

В Москве учителя физкультуры подозревают в изнасиловании 14-летнего мальчика. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По версии следствия 35-летний педагог частной школы при МГУ надругался над ребенком на территории общежития.

На сайте школы указано, что пять лет назад учитель стал призером конкурса «Сердце отдаю детям».

Также уточняется, что в 2022 году в этом же пансионе изнасиловали 12-летнего ученика. Мальчик рассказал, что это сделали одноклассники, назвавшие это «пропиской, которую проходят почти все».