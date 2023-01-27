В Мордовии ищут 45-летнего «маньяка»

В Мордовии ищут 45-летнего Сергея Каланова, преследующего женщин. Об этом сообщил портал Stolica-s .

Мужчину ищут за преступления по статьям «Причинение вреда средней тяжести», «Угроза убийством», «Истязание».

Каланов зарегистрирован по адресу Большая Елховка, улица Имерякова, 62, а прописан в Саранске по улице Ярославская, 11.

Всех, кто видел разыскиваемого, попросили обратиться в полицию.

«Мужчина неадекватен и опасен. Он караулит на улице женщин, пытаясь найти с ними общий язык посредством угроз и избиений», — говорится в сообщении.