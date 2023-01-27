В Мордовии ищут 45-летнего «маньяка»
В Мордовии ищут 45-летнего Сергея Каланова, преследующего женщин. Об этом сообщил портал
Мужчину ищут за преступления по статьям «Причинение вреда средней тяжести», «Угроза убийством», «Истязание».
Каланов зарегистрирован по адресу Большая Елховка, улица Имерякова, 62, а прописан в Саранске по улице Ярославская, 11.
Всех, кто видел разыскиваемого, попросили обратиться в полицию.
«Мужчина неадекватен и опасен. Он караулит на улице женщин, пытаясь найти с ними общий язык посредством угроз и избиений», — говорится в сообщении.