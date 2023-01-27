В Михайловском районе из частного дома украли иконы

В Михайловском районе раскрыли кражу икон из частного дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 35-летняя рязанка, которая сообщила, что из ее дома в Козловке Михайловского района пропали иконы. Дом использовался женщиной как даа и осенью, зимой там никто не жил. В дом проникли неизвестные и похитили 12 икон.

«Украденными оказались как репродукции, так и написанные красками на дереве старинные иконы, которые передавались из поколения в поколение родственниками потерпевшей», — отметили в полиции.

Выяснилось, что односельчане видели мужчину, который жил в другом конце села и появлялся «без явной цели около пострадавшего дома».

Полицейские разыскали его и установили, что он причастен к краже. Иконы мужчина спрятал в хозпостройке и планировал продать, но не успел.

Их изъяли и направили на экспертизу, чтобы оценить ущерб и тяжесть преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.