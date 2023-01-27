В Казани в многоэтажке упал лифт с пассажирами

В Казани в многоэтажке упал лифт с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал KazanFirst.

Инцидент произошел 10 января. В лифте в момент падения находились семь человек — врачи скорой помощи погрузили в кабину женщину на носилках.

После этого у кабины порвался трос и она упала вниз. Расстояние с девятого по второй этажи она пролетела за три секунды.

Один из пассажиров лифта получил перелом позвоночника и ноги, остальные отделались легкими травмами.

В ТСЖ своей вины не признали, заявив, что пассажиры перегрузили кабину лифта.