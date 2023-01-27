В Казани неизвестный на улице забил женщину молотком до смерти
Мужчина подстерег женщину у подъезда и несколько раз ударил ее молотком.
В Казани неизвестный на улице забил женщину молотком до смерти. Об этом в пятницу, 27 января
Все произошло на улице Краснококшайской. Мужчина подстерег женщину у подъезда и несколько раз ударил ее молотком. После этогог он скрылся в сторону улицы Алафузова.
Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.
Нападавшего все еще ищут. Отмечается, что у него был сообщник, который во время расправы стоял «на стреме».