В Казани неизвестный на улице забил женщину молотком до смерти

Мужчина подстерег женщину у подъезда и несколько раз ударил ее молотком.

В Казани неизвестный на улице забил женщину молотком до смерти. Об этом в пятницу, 27 января сообщили в Telegram-канале KazanFirst.

Все произошло на улице Краснококшайской. Мужчина подстерег женщину у подъезда и несколько раз ударил ее молотком. После этогог он скрылся в сторону улицы Алафузова.

Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Нападавшего все еще ищут. Отмечается, что у него был сообщник, который во время расправы стоял «на стреме».