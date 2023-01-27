В Челябинской области в массовом ДТП два человека погибли и пятеро получили травмы

В Челябинской области в массовом ДТП два человека погибли и пятеро получили травмы. Об этом в пятницу, 27 января, сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на управление ГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась, а на 70 километре трассы Челябинск — Троицк на территории Увельского района. Водитель LADA Granta в условиях снегопада пытался избежать столкновения с попутным автомобилем, выехал на полосу встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем LADA Vesta, встречным грузовым автомобилем Mercedes и попутным грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом.

Водители легковушек от полученных травм скончались на месте. В больницу доставили пятерых пострадавших, в том числе двоих детей.