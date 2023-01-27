В больнице умерла 17-летняя девушка, пострадавшая в ДТП в центре Тулы

Авария произошла 2 января на пересечении улиц Советской и Союзной.

В больнице умерла 17-летняя девушка, пострадавшая в ДТП в центре Тулы. Об этом пишет портал «Тульские новости».

Авария произошла 2 января на пересечении улиц Советской и Союзной. Там столкнулись Renault Arkana под управлением 44-летнего водителя и Jaguar, которым управлял 23-летний водитель. После удара обе машины выбросило с проезжей части.

В аварии пострадали три несовершеннолетние пассажирки Renault — 11,15 и 17 лет.

В пятницу, 27 января, стало известно, что 17-летняя пострадавшая умерла в больнице.

Также издание пишет, что Jaguar принадлежит компании известного предпринимателя в городе. Как пояснил бизнесмен, сам он находится на Бали, а за рулем был его сотрудник.