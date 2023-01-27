Трамп заявил, что урегулировал бы конфликт на Украине за сутки

Об этом экс-президент США написал в своей соцсети Truth Social.

Бывший президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что будучи президентом, он решил бы конфликт на Украине за 24 часа. Об этом пишет Life.ru.

«Даже сейчас, если бы я был президентом, то смог бы договориться о конце этой ужасной **** [Роскомнадзор] в течение 24 часов», — написал Трамп.

Ранее экс-президент США высказал опасения, что ситуация вокруг Украины может перерасти в мировой конфликт.