Суд пересмотрит дело рязанки, по вине которой утонул ее двухлетний сын

Согласно материалам дела, 27-летняя женщина после ссоры с мужем начала употреблять спиртное, оставила без присмотра своего двухлетнего ребенка, который ушел со двора, упал в водоем и утонул.

Суд пересмотрит дело рязанки, по вине которой утонул ее двухлетний сын. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, 27-летняя женщина после ссоры с мужем начала употреблять спиртное. Она оставила без присмотра своего двухлетнего ребенка, который ушел со двора, упал в водоем и утонул.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 106 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В ноябре 2022 года суд освободил рязанку от уголовной ответственности и назначил штраф. Без исследования материалов дела защита заявила, что обвиняемая компенсировала ущерб своему супругу, а также не привлекалась к уголовной ответственности ранее.

В январе 2023 года Рязанский областной суд рассмотрел апелляцию гособвинителя, отменил постановления Рязанского районного суда о прекращении дела и отправил материалы на повторное рассмотрение.