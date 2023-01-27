Рязанская сеть супермаркетов «Барс» закроет на реконструкцию три магазина

Сеть супермаркетов «Барс» закроет на реконструкцию торговые точки на улице Новоселов, дом № 21-в, улице Октябрьской, дом № 55, а также в Рыбном на улице Почтовой, дом № 1.

В супермаркетах проходит заключительная распродажа товарных остатков со скидками до 50% на отдельные категории.

Руководство сети «Барс» отметило, что в середине февраля состоится открытие продуктового комплекса «Барс на Есенина», в котором будут представлены продукты, а также широкий ассортимент напитков от лучших производителей и фермеров Рязани и Рязанской области.