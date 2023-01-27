Рязанская область вошла в топ-10 самых привлекательных мест для туристов

МТС с помощью сервисов МТС Travel и МТС Исследования проанализировала туристическую активность россиян на новогодних каникулах. Рязанская область вошла в число самых привлекательных регионов после Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других мест.

МТС с помощью сервисов МТС Travel и МТС Исследования проанализировала туристическую активность россиян на новогодних каникулах. Рязанская область вошла в число самых привлекательных регионов после Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других мест.

В Рязанскую область ехали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Тулы, Нижнего Новгорода, Казани и других активно путешествующих регионов. В среднем, гости пребывали в Рязани на новогодних каникулах 4-5 дней. Большинство самих горожан также предпочли остаться на праздники в домашнем регионе.

Самыми популярными местами на новогодней неделе были площадь Ленина с 22-метровой елкой и Лыбедский бульвар, ставший в этом сезоне главной прогулочной зоной Рязани. Туристы фотографировались на фоне праздничной иллюминации, нарядных инсталляций, арт-объектов и фотозон, катались на бесплатном катке с искусственным покрытием, а также побывали в мастерской Снеговика. На каникулах были открыты рязанский кремль с одним из самых высоких деревянных иконостасов в России, музей рязанского леденца, Торговый городок с праздничными угощениями и сувенирами, а также исторический салон «Аромат времени», посвященный основателю всемирно известного бренда косметики Max Factor. В конце XIX века парикмахер и гример Максимилиан Факторович открыл в Рязани своего рода «салон красоты», теперь там находится музей.

Многие туристы приехали специально, чтобы побывать на фестивале туристических маршрутов «Твоя новогодняя Рязань», на котором были представлены 25 нестандартных городских экскурсий.