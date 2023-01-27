Рязанская область вошла в топ-10 самых привлекательных мест для туристов

МТС с помощью сервисов МТС Travel и МТС Исследования проанализировала туристическую активность россиян на новогодних каникулах. Рязанская область вошла в число самых привлекательных регионов после Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других мест.
В Рязанскую область ехали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Тулы, Нижнего Новгорода, Казани и других активно путешествующих регионов. В среднем, гости пребывали в Рязани на новогодних каникулах 4-5 дней. Большинство самих горожан также предпочли остаться на праздники в домашнем регионе.
Самыми популярными местами на новогодней неделе были площадь Ленина с 22-метровой елкой и Лыбедский бульвар, ставший в этом сезоне главной прогулочной зоной Рязани. Туристы фотографировались на фоне праздничной иллюминации, нарядных инсталляций, арт-объектов и фотозон, катались на бесплатном катке с искусственным покрытием, а также побывали в мастерской Снеговика. На каникулах были открыты рязанский кремль с одним из самых высоких деревянных иконостасов в России, музей рязанского леденца, Торговый городок с праздничными угощениями и сувенирами, а также исторический салон «Аромат времени», посвященный основателю всемирно известного бренда косметики Max Factor. В конце XIX века парикмахер и гример Максимилиан Факторович открыл в Рязани своего рода «салон красоты», теперь там находится музей.
Многие туристы приехали специально, чтобы побывать на фестивале туристических маршрутов «Твоя новогодняя Рязань», на котором были представлены 25 нестандартных городских экскурсий.
«Мы предполагали, что Рязань на первых больших выходных года имеет все шансы стать одной из российских новогодних столиц. Этому способствовали и самые низкие цены на гостиницы в Центральном регионе среди городов подобного и большего размера. Согласно аналитике сервисов бронирования МТС Travel и