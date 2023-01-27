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Рязанцы смогут увидеть русские иконы и западноевропейскую живопись из частной коллекции
Выставка «Царица Небесная» откроется 1 февраля в 17:00 в рязанском художественном музее.

В экспозицию вошли произведения искусства, которые собрал за последние 30 лет в России и на мировых аукционах Евгений Владимировичем Шильников — руководитель крупного завода в Электростали, клиент Прио-Внешторгбанка.

Уникальные произведения покажут в рязанском художественном музее, отмечающем в этом году свое 110-летие.

Сейчас идет заключительный этап подготовки выставки, и Прио-Внешторгбанк участвует в проведении события на партнерских началах, взяв на себя обеспечение информационного сопровождения и дополнительную охрану коллекции.

Как рассказала куратор выставки, искусствовед, эксперт Министерства культуры РФ Надежда Проказина, в экспозицию вошли более 60 подлинных произведений, среди которых русские иконы XVII — начала XX веков и картины западноевропейских мастеров XV — XVI веков: Франческо Франчи, Орацио Самаккини, Доменико Пулиго. Многие произведения выставляются впервые.

«Традиции изображения Богоматери на Западе и Востоке имели общий корень, а интерес к художественной жизни друг друга оставался достаточно сильным. Обмены иконографическими схемами, техниками, стилевыми приемами по направлениям „Восток-Запад“ и „Запад-Восток“ происходили постоянно. Цель выставки — предоставить зрителю возможность найти параллели в изображении Девы Марии в различных художественных школах, а также увидеть ценность и целостность каждой из традиций», — пояснила Надежда Проказина.

Выставка «Царица Небесная» откроется 1 февраля в 17:00 и продлится до 23 апреля. Музей находится по адресу: Рязань, улица Свободы, 57. Вход с 11 до 18 часов. Выходной день — понедельник.

Возрастное ограничение 6+