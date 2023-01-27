Рязанца обманули при покупке автомобиля через интернет

Мошенники уговорили рязанца перевести им залог в размере 25 тысяч рублей и удалили объявление и профиль с сайта.

Рязанца обманули при покупке автомобиля через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчина нашел на сайте объявление о продаже автомобиля. Во время общения в мессенджере мошенники уговорили рязанца перевести им залог в размере 25 тысяч рублей на различные банковские карты. После этого профиль продавца и само объявление с сайта удалили.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана — тактику «пристрелочных» звонков.