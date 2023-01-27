Россиян предупредили о новой тактике телефонных мошенников

По новой схеме потенциальной жертве звонят несколько раз, чтобы втереться в доверие, используя тактику «пристрелочных» звонков.

Россиян предупредили о новой тактике телефонных мошенников. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в интервью радио Sputnik, как теперь действуют телефонные мошенники.

Теперь злоумышленники не просто звонят жертве и выманивают деньги, а используют вначале тактику «пристрелочных» звонков. По новой схеме потенциальной жертве звонят несколько раз, чтобы втереться в доверие.

Как пояснил Соловьев, вначале о человеке стараются узнать больше информации, чтобы составить его психотип.

«Потом закидывают наживку и готовят жертву к тому, чтобы отобрать у нее деньги. Например, они называют себя сотрудниками следственного комитета, говорят о некоем расследовании, а потом убеждают человека поделиться платежными данными или взять „зеркальный“ кредит», — рассказал Иван Соловьев.

Юрист подчеркнул, что такие схемы рассчитаны в первую очередь на пожилых людей, так как у многих их них сложился дефицит общения и они более доверчивые. Специалист уточнил, что такие люди законопослушны и хотят помогать оперативникам. Также под роль жертвы хорошо подходят женщины старше 35 лет — обычно они лучше идут на взаимодействие.

Иван Соловьев еще раз подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов не звонят для личной беседы, а при необходимости сразу вызывают в отдел.