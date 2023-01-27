Россия и Евросоюз заявили о новой стадии конфликта на Украине

Россия связывает это с решением Запада предоставить Киеву танков, а в ЕС утверждают, что это вина России.

Россия и Евросоюз заявили о новой стадии конфликта на Украине. Об этом пишет РБК .

В пятницу, 27 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Европейского союза Стефано Саннино заявили о переходе конфликта на Украине на новый уровень.

Россия связывает это с решением Запада предоставить Киеву танков. По словам Захаровой, такие решения «выводят страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной».

В Евросоюзе отметили, что Москва спровоцировала Германию и США направить танки Украине. Саннино подчеркнул, такое решение — это «эволюция ситуации и того, как Россия начала переводить войну на другую стадию».