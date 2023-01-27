Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара

Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает РИА Новости .

По его словам, на участках идут бои и работает артиллерия.

«Отдельные группы пытаются нырять в сам город для проведения разведки боем», — рассказал Гагин.

Он добавил, что на окраинах населенного пункта «идут достаточно серьезные, жестокие бои». Также Гагин отметил, что Угледар — большой город и значительную его часть занимает промышленная зона, в том числе две шахты, в которых может укрываться противник.

«Надо понимать, что быстрого наступления здесь не будет», — пояснил врио главы ДНР.