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Путин поручил обеспечить рост зарплат в 2023 году

Президент России Владимир Путин поручил в 2023 году обеспечить рост реальных зарплат, снижение уровня бедности, увеличение продолжительности жизни и рождаемости. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно поручению президента, правительство России должно предоставить меры по достижению «национальных целей» на период до 2030 года. Особое внимание, согласно документу, нужно уделить росту реальной заработной платы, снижению уровня бедности и неравенства населения по доходам, увеличению ожидаемой продолжительности жизни, увеличению рождаемости.

Срок исполнения поручения — до 1 марта 2023 года, далее — один раз в месяц. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов России и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.