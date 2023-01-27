Путин подписал закон о повышении штрафов и аресте за неисполнение распоряжения судьи

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов до трех тысяч рублей за неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении нарушения правил в суде и об установлении штрафов до пяти тысяч рублей за повторные нарушения. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно нему, за неисполнение распоряжения судьи штраф установится в размере от одной до трех тысяч рублей. Ранее штраф составлял от 500 рублей до одной тысячи рублей.

Также сохранится альтернативная мера наказания в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Помимо этого, за повторное нарушение грозит административная ответственность от трех до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток.