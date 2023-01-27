Пушилин заявил о смене расклада сил на фронте после взятия Угледара

По его словам, окружение и последующее освобождение города обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления.

Пушилин заявил о смене расклада сил на фронте после взятия Угледара. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин рассказала РИА Новости.

По его словам, окружение и последующее освобождение города обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления. Это в корне поменяет расклад сил.

Пушилин заявил, что взятие Угледара станет «может стать новым, очень важным для нас успехом».

В четверг, 26 января, стало известно, что российские войска вошли в город и закрепились на его окраинах.