После травмирования подростка на детской площадке в Рязани прокуратура назначила проверку

В Рязани прокуратура организовала проверку после публикации информаци о том, что 11-летний мальчик получил травмы на детской площадке в центре города. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям органов и должностных лиц, «в чью компетенцию входит контроль и принятие мер по обеспечению безопасности граждан».

Отмечается, что также будут приняты меры прокурорског реагирования при наличии оснований.

Напомним, ребенок получил перелом четырех позвонков во время катания с горки на Лыбедском бульваре.