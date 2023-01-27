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Минюст включил основателя Little Big Илью Прусикина* в список иноагентов
В 2020 году коллектив должен был представлять Россию на конкурсе «Евровидение», но его отменили из-за пандемии коронавируса. Клип на песню Uno в июле 2020 года стал самым просматриваемым на канале европейского песенного конкурса.

Минюст включил основателя Little Big Илью Прусикина* в список иноагентов. Информация появилась на сайте ведомства в пятницу, 27 января.

Также в список попали Дарья Серенко*, Фидель Агумава*, Эрдни Омбадыков*, Рафис Кашапов*, ООО «Философия ненасилия"* и Фонд развития цифровых прав*.

Уточняется, что Илья Прусикин получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Проживает за пределами Российской Федерации.

Напомним, группа Little Big была основана в Санкт-Петербурге в 2013 году. В 2020 году коллектив должен был представлять Россию на конкурсе «Евровидение», но его отменили из-за пандемии коронавируса. Клип на песню Uno в июле 2020 года стал самым просматриваемым на канале европейского песенного конкурса.

В июне 2022 года группа объявила, что базируется в Лос-Анжедесе.

* Признаны российским минюстом иностранными агентами

Фото группа Little Big «ВКонтакте»