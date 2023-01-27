Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 28-29 января

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Концерт Дианы Арбениной, премьера спектакля «Доходное место», чемпионат по рыбатлону, российские и мировые рок-хиты в акустике от рязанских музыкантов.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Во дворце спорта «Олимпийский» выступит Диана Арбенина и «Ночные снайперы» с новой концертной программой «Кислород».

В театре кукол покажут сказки для самых маленьких «Серебряное копытце» и «Теремок», а для зрителей постарше — спектакль по произведению Николая Гоголя «Женитьба» и «Сказку о четырех близнецах».

В рязанском областном научно-методическом центре народного творчества покажут спектакль ТЮЗа «Маленькая бабушка».

На Ореховом озере пройдет ежегодный командный чемпионат по зимнему рыбатлону-2023.

На сцене театра драмы премьера — комедия Александра Островского в двух действиях «Доходное место». Также в театре драмы покажут спектакль по русской народной сказке «Царевна-лягушка».

В «М5 Молле» для маленьких рязанцев подготовили программу «По неведомым дорожкам».

На сцене МКЦ покажут спектакль «Боинг-боинг». Это одна из самых легендарных пьес в истории мирового театра. Эталонный образец комедии положений. Поставленная более чем в 60 странах мира, пьеса заслуженно вошла в книгу рекордов Гиннеса. Также в МКЦ пройдет концерт «Песни ваших сердец».

На сцене арт-клуба «ПЛОЩАДКА» пройдет концерт одной из первых рязанских трибьют-групп SUM 42, а также рязанские музыканты исполнят российские и мировые рок-хиты в акустике.

В концертном зале филармонии пройдет концерт «Галерея уникальных инструментов». Для зрителей выступят рязанские музыканты и прозвучат произведения И. С. Баха, Й. Гайдна, К. Дебюсси, Б. Бартока и других.

В «Старом парке» выступит главный баянист, комбайнер и просто душевный голос простой России Игорь Растеряев с программой «Дружеские посиделки в теплой компании».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».