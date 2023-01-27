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Дягилевская ТЭЦ: январская авария на теплосетях могла произойти из-за утечки канализационных вод

В пресс-службе ПАО «Квадра», в которую входит Дягилевская ТЭЦ, рассказали, что январская коммунальная авария могла произойти из-за утечки канализационных вод в сетях, не принадлежащих ТЭЦ. Напомним, 9 января несколько районов Рязани остались без тепла на сутки.

По мнению ПАО «Квадра», «предварительный анализ аварии указывает на внешнюю коррозию трубы, причиной которой могло послужить воздействие канализационных вод из-за возможной утечки на сетях, не принадлежащих Дягилевской ТЭЦ».

«На участке магистрали по улице Интернациональной проведенные летом 2022 года гидравлические испытания на прочность показали исправность системы», — подчеркнули в ПАО «Квадра».

Представители предприятия отметили, что устранение коммунальной аварии проводилось под контролем городских коммунальных служб (ЕДДС, МУП РМПТС, управление ЖКХ), которые были предупреждены о повреждении трубопровода и предстоящих ремонтных работах. Для ремонтных работ были задействованы три бригады Дягилевской ТЭЦ в составе 20 человек и шести единиц техники.

«Подача теплоносителя в магистральные сети была возобновлена в тот же день, 9 января. То есть все работы были выполнены в сроки, установленные правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, утвержденными постановлением правительства РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ПАО «Квадра» подчеркнули, что на проведение мероприятий по снижению аварийности в тепловых сетях Дягилевской ТЭЦ в 2022 году выделили более 67 млн рублей, а в 2023 году планируется направить около 89 млн рублей. Напомним, 9 января на теплосетях Дягилевской ТЭЦ произошла коммунальная авария. Без тепла и горячей воды остались жители Канищева, Приокского, Семчина и Недостоева.