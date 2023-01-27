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Дмитрий Песков поддержал мнение Трампа о возможностях США быстро прекратить конфликт на Украине
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы завершить конфликт на Украине за 24 часа.

Дмитрий Песков поддержал мнение Трампа о возможностях США быстро прекратить конфликт на Украине. Об этом пресс-секретарь президента сообщил журналистам, пишет РИА Новости.

По мнению Пескова, Белый дом может дать указания Киеву, чтобы быстро завершить конфликт. Он уточнил, что на это потребуется не день или два, но если бы президент США Джо Байден захотел это сделать, он может это сделать «очень быстро».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы завершить конфликт на Украине за 24 часа.