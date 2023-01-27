Для российских водителей хотят ввести новые штрафы

Штрафовать начнут за неисправность системы ABS, шины не по сезону, нештатные лампочки и дефекты тормозных трубопроводов и шлангов.

Для российских водителей могут ввести новые штрафы. Об этом в пятницу, 27 января, сообщило издание «За рулем».

В новую редакцию «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» внесли штрафы за отсутствие или неисправность системы ABS на машинах, где она предусмотрена. Также появятся штрафы за шины не по сезону, за нештатные лампочки, и за любые изломы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы и разрывы тормозных трубопроводов и шлангов.

«Перечень» может вступить в силу с первого марта 2023 года. В ближайшее время его направят на утверждение в правительство.