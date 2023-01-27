Детский омбудсмен региона рекомендавала рязанским властям демонтировать горку на Лыбедском бульваре

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова порекомендовала мэрии демонтировать горку на Лыбедском бульваре и заменить ее на более безопасную. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

Ранее появилась информация, что 11-летний ребенок получил перелом позвонков, скатившись с горки.

«Вход на горку закрыт досками. Тем не менее мальчик нашел возможность забраться туда и получил травму», — отметила Евдокимова.

Она добавила, что общалась с руководством администрации по поводу произошедшего.

«Необходимо в кратчайший срок рассмотреть вопрос демонтажа указанной горки и замене ее на безопасную конструкцию», — говорится в сообщении.