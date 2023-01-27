Депутат Захаров предложил на заседании гордумы обсудить уборку Рязани, но получил отказ

Депутат Елена Волкова предложила перенести вопрос по уборке улиц на заседание рабочей группы по дорожному хозяйству.

В четверг, 26 января, на заседании гордумы депутат Алексей Захаров предложил обсудить вопрос по очистке городских тротуаров от наледи. По его словам, ежедневно горожане страдают из-за возникшей ситуации и вынуждены переходить на проезжую часть, «лишь бы пробраться безопасно».Захаров предложил рассмотреть вопрос уборки города либо в разделе повестки заседания, либо после него. Глава Рязани Татьяна Панфилова решила перейти к дискуссии сразу после окончания собрания, но «без проведения прямой трансляции прессы». Депутаты поддержали ее предложение. Когда трансляция завершилась, Алексей Захаров продолжил съемку. Видео появилось на его странице «ВКонтакте».

Депутат Елена Волкова предложила перенести вопрос по уборке улиц на заседание рабочей группы по дорожному хозяйству."Мы постоянно дискутируем, но мало обсуждать, для выработки решений наибольший эффект имеет формат рабочей группы. Предлагаю перенести эту дискуссию, чтобы присутствовали специалисты и мы не только говорили, но и приняли решение", — подчеркнула она.

Депутат Алексей Захаров выступил против. Он заявил, что рабочая группа по дорожному хозяйству может дать лишь консультативный ответ, «столько раз там были и они ничего не решали».

По его словам, на заседании присутствует большая часть депутатов и состав руководителя администрации города, что позволит прийти к обоюдному соглашению, как наладить работу. Однако с предложением депутата не согласились и перенесли обсуждение на заседание рабочей группы по дорожному хозяйству."Если бы в зале заседания мы могли бы принять решение, то могли бы отправить в отставку главу мэрии или потребовали наказать виновных в ситуации. Могли бы обратиться к вышестоящему областному руководству, сказали бы, что у нас ЧП и в городе очередь в травмпунктах. А на совещании все пройдет тихо и спокойно", — заключил депутат.