Зоозащитники рассказали о поимке сбежавшей тигрицы в Дягилеве

С ними пообщался корреспондент РЗН.инфо.

Стали известны подробности поимки сбежавшей тигрицы из частного дома в Дягилеве. С зоозащитниками пообщался корреспондент РЗН.инфо.

По словам Дмитрия Сергунина, он со своим напарником Николаем Переваловым занимается отловом бездомных собак. В конце рабочего дня сотрудникам поступил звонок от руководителя, что в Дягилеве сбежала тигрица, и нужно срочно ее поймать.

«Сначала подумали, что это шутка какая-то, так как это крайне необычная заявка для наших мест. Но, поняв всю серьезность ситуации, немедленно выдвинулись на место происшествия. Там нас уже ждали сотрудники полиции, которые следили за передвижением зверя», — поделился Дмитрий.

По словам мужчины, вместе с напарником они зарядили самодельные духовые трубы метательными шприцами со снотворным, которое используют в ветеринарных клиниках. Рассчитали дозу и поняли, что придется делать несколько выстрелов.

«Обычно мы занимаемся отловом бродячих собак, поэтому и шприцы настроены на размер и вес собаки. Поэтому необходимо было увеличить количество уколов. Поначалу над нами смеялись, потому что со стороны трубки не выглядели как средство борьбы с тигром. Мы сели в машину одного из сотрудников полиции, чтобы максимально близко подъехать к тигру. В этот момент животное сидело вдоль дороги. Мы попали в цель, и животное убежало в сторону», — продолжил Дмитрий.

Рязанец добавил, что сотрудники полиции помогали держать тигра в «так называемом кольце», не давая убежать.

Животное остановилось возле забора частного дома и зоозащитники смогли сделать еще пару выстрелов. Однако и этого оказалось недостаточно.

«Животное отбежало, но спустя секунды решило перейти в нападение. В это время я находился на заборе. Тигрица пошла на меня, готовясь к прыжку, но это и был отличный момент добавить последнюю дозу препарата и уйти в безопасную зону. Сотрудники полиции отвлекли ее и начали сигналить с машин. Через пару минут тигрица уснула на этом же месте «, — вспоминает мужчина.

Сотрудники отлова бездомных собак вместе с полицейскими приблизились к тигрице, чтобы убедиться, что она не реагирует на внешние раздражители. По словам Дмитрия, в нее кинули пару снежков и «потыкали» палкой. После этого животное погрузили на брезент и отвезли домой в вольер.

«Мы прекрасно понимали, что все может обернуться в любую сторону. Но страшно было бы подходить на открытой местности лицом к лицу с животным. Тогда да, шансы невелики. Но у нас все отточено в таких случаях. Подходим к любой ситуации с умом. Так что в момент данной работы обошлось без страха. Важна была цель, а цель была сохранить животному жизнь», — заключил мужчина.

Напомним, в среду, 25 января, из частного дома в Авиационном переулке сбежала тигрица. Позже стало известно, что животное из вольера выпустил ухаживающий за ней мужчина. Она на него напала.

Животное усыпили сотрудники службы по контролю за безнадзорными животными с двух дротиков и доставили в вольер на территории дома.