Зеленский заявил, что ему «неинтересно» вести переговоры с Путиным
Об этом он рассказал в интервью Sky News.
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Москвой. Об этом в четверг, 26 января, он заявил в интервью Sky Mews,
Зеленский заявил, что ему «неинтересно» встречаться с президентом Владимиром Путиным и он не понимает, кто принимает решения в России.
«Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно разговаривать… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России», — отметил Зеленский.
Он также добавил, что не хочет «воевать на территории России».