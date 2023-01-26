Зеленский заявил, что ему «неинтересно» вести переговоры с Путиным

Об этом он рассказал в интервью Sky News.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Москвой. Об этом в четверг, 26 января, он заявил в интервью Sky Mews, передает «Лайф».

Зеленский заявил, что ему «неинтересно» встречаться с президентом Владимиром Путиным и он не понимает, кто принимает решения в России.

«Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно разговаривать… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что не хочет «воевать на территории России».