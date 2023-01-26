Зеленский попросил у НАТО истребители

Президент Украины Владимир Зеленский начал просить у НАТО самолеты и ракеты. Об этом передает РИА Новости.

Зеленский заявил, что разговаривал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолетов на Украину», — сообщил украинский лидер.

Советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что Украина хочет получить от Запада истребители. По его словам, после получения самолетов четвертого поколения F-16 преимущества Украины на поле боя «будут просто огромными».

Ранее были названы сроки поставки танков М1 Abrams Украине.