Заместитель госсекретаря США заявила, что Вашингтон не успеет передать Киеву танки к весне

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в сенате заявила, что Вашингтон не успеет передать Киеву танки к весне. Об этом передает РИА Новости.

Нуланд отметила, что Abrams является очень сложным танком и требует «значительной подготовки».

«Несмотря на то, что мы их одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя», — отметила заместитель госсекретаря США.

Ранее стало известно, что на Украину отправят 31 единицу танков Abrams собственного производства.