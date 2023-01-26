Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
-2°
Птн, 27
-3°
Сбт, 28
-4°
ЦБ USD 68.96 0.21 26/01
ЦБ EUR 74.96 0.27 26/01
Нал. USD 70.3 / 74.55 26/01 14:45
Нал. EUR 75.7 / 76.95 26/01 14:45
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
6 474
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
7 882
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
14 430
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
17 273
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
За 2022 год специалисты «Рязаньгоргаз» проверили газовое оборудование у 206 тысяч абонентов

Специалисты «Рязаньгоргаз» в 2022 году выполнили техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования у 206 тысяч абонентов, что позволило вовремя устранить неисправности и обеспечить безопасность в газифицированном жилом фонде. Об этом сообщили в организации.

При проведении планового техобслуживания газовики выявили 608 опасных нарушений — неисправность автоматики безопасности, утечки газа, разукомплектованность оборудования, самовольную замену и подключение газовых приборов, отсутствие тяги в дымовом или вентиляционном канале.

«К сожалению, в рамках заключенных договоров на проведение работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования собственники или наниматели квартир не всегда выполняют свои обязательства по допуску работников „Рязаньгоргаз“, тем самым препятствуя бесперебойной и безопасной подаче газа», — отметила начальник службы по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования компании АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.

В течение года специалисты «Рязаньгоргаз» направили в государственную жилищную инспекцию 756 актов об отказе в допуске для проверки внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, которые являются основанием для штрафных санкций.

Графики технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилищного фонда Рязани размещены на официальном сайте АО «Рязаньгоргаз» в разделе ТО ВДГО.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Основные направления работы: транспортировка газа, техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытового хозяйства, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.