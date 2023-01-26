За 2022 год специалисты «Рязаньгоргаз» проверили газовое оборудование у 206 тысяч абонентов

Специалисты «Рязаньгоргаз» в 2022 году выполнили техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования у 206 тысяч абонентов, что позволило вовремя устранить неисправности и обеспечить безопасность в газифицированном жилом фонде. Об этом сообщили в организации.

При проведении планового техобслуживания газовики выявили 608 опасных нарушений — неисправность автоматики безопасности, утечки газа, разукомплектованность оборудования, самовольную замену и подключение газовых приборов, отсутствие тяги в дымовом или вентиляционном канале.

«К сожалению, в рамках заключенных договоров на проведение работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования собственники или наниматели квартир не всегда выполняют свои обязательства по допуску работников „Рязаньгоргаз“, тем самым препятствуя бесперебойной и безопасной подаче газа», — отметила начальник службы по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования компании АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.

В течение года специалисты «Рязаньгоргаз» направили в государственную жилищную инспекцию 756 актов об отказе в допуске для проверки внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, которые являются основанием для штрафных санкций.

Графики технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилищного фонда Рязани размещены на официальном сайте АО « Рязаньгоргаз » в разделе ТО ВДГО.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Основные направления работы: транспортировка газа, техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытового хозяйства, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.