В Волгограде подросток до смерти забил молотком спящую мать

Трагедия случилась утром в среду, 25 января, в Красноармейском районе.

В Волгограде подросток до смерти забил молотком спящую мать. Об этом в четверг, 26 января, сообщил портал v1.ru со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

Трагедия случилась утром в среду, 25 января, в Красноармейском районе. 15-летний подросток десять раз ударил молотком спящую мать по голове, а затем воткнул нож в шею потерпевшей. От полученных ранений 45-летняя женщина скончалась на месте.

Сам подросток позвонил в полицию и сообщил, что нашел мать убитой, когда вернулся домой. Однако следователи нашли на одежде и теле подростка кровь матери. Подростка задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Известно, что семья, где жил подросток, характеризовалась положительно, а сам молодой человек был отличником.