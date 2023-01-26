В российском военкомате рассказали, когда мобилизованные получат отпуск

Мобилизованному военнослужащему, находящемуся в зоне спецоперации, полагается отпуск на основании его заявления. Об этом сообщили « Казанские ведомости ».

Отмечается, что каждый мобилизованный приравнивается к военнослужащему по контракту.

«Военнослужащий по контракту, если ему командир такое право предоставляет, имеет законное право на ежегодный отпуск», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации Минобороны России, продолжительность одной части отпуска военнослужащего может быть не менее 15 суток, общая длительность составляет 30 суток.

В военном комиссариате также сообщили, что мобилизованному могут предоставить отпуск по семейным обстоятельствам.

Собеседник издания подчеркнул, что право на отпуск наступает через полгода или год.