В российском военкомате рассказали, когда мобилизованные получат отпуск
Мобилизованному военнослужащему, находящемуся в зоне спецоперации, полагается отпуск на основании его заявления. Об этом сообщили «
Отмечается, что каждый мобилизованный приравнивается к военнослужащему по контракту.
«Военнослужащий по контракту, если ему командир такое право предоставляет, имеет законное право на ежегодный отпуск», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации Минобороны России, продолжительность одной части отпуска военнослужащего может быть не менее 15 суток, общая длительность составляет 30 суток.
В военном комиссариате также сообщили, что мобилизованному могут предоставить отпуск по семейным обстоятельствам.
Собеседник издания подчеркнул, что право на отпуск наступает через полгода или год.