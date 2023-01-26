В Туве десятилетнего мальчика изнасиловали три школьника

В Туве трое школьников надругались над десятилетним мальчиком. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

После новогодних праздников мальчик стал ходить в секцию по тувинской борьбе. Спустя несколько тренировок он начал возвращаться домой подавленным. У него появились проблемы со здоровьем: мальчик перестал нормально спать спать из-за недержания.

Мать школьника не могла понять, что случилось и решила обсудить ситуацию с ним напрямую. Тот рассказал, что в секции трое детей из шестого и седьмого классов изнасиловали его.

Мальчик рассказал, что сильно испугался, поэтому не сообщил о произошедшем. Мать ребенка обратилась в полицию. Она намерена найти и наказать обидчиков сына.